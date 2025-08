Infermeria SSC Napoli: ecco come stanno McTominay, Buongiorno e Politano

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino svela le condizioni fisiche degli azzurri un attimo in ritardo:

Il Napoli non sta benissimo. Sta recuperando tanti elementi ma la condizione migliore è ancora lontana. Nulla di preoccupante, però [...] McTominay e Buongiorno restano ancora ai margini del gruppo. Un po' di fase atletica, poi lavoro personalizzato e individuale. Gilmour è ormai rientrato in gruppo, così come Anguissa che invece ha messo da parte i piccoli guai muscolari che si portava dietro a Dimaro. Anche Politano sembra già sul viale del ritorno. A fine seduta parte la musica. Il gruppo nello spogliatoio sorride, sta insieme, impazzano le note delle canzoni napoletane selezionate dal dj Mazzocchi che risuonano in tutto il Patini al termine di ogni sessione".