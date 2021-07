Insigne premiato dall'UEFA come MVP di Belgio-Italia [FOTO]

Ultimissime Italia Europei 2021 - Splendida soddisfazione per Lorenzo Insigne, che ha segnato uno straordinario gol, quello decisivo del 2-0. La gara è poi terminata 2-1 a favore dell'Italia contro il Belgio. Sì, perché l'UEFA lo ha premiato come MVP del match dei quarti di finale degli Europei 2021.

Ecco lo scatto con Lorenzo Insigne e il premio di "Man of The Match" di Belgio-Italia:

Lorenzo Insigne, autore di uno splendido gol, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo Belgio-Italia. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"E' uno dei gol più importanti che ho fatto con questa maglia. Sono molto contento perché siamo in semifinale con una grande prestazione di squadra. Anche chi non gioca soffre e lotta con noi, Mancini è riuscito a creare un grande gruppo e ci ha portato avanti.

MVP? Se non si infortunava lo vinceva anche oggi Spinazzola! L'ho visto piangere e mi è dispiaciuto, spero non sia nulla di grave. Spero possiamo recuperarlo perché è fondamentale per noi. Leader di questa squadra? No, siamo tutti a disposizione. Sto dando il massimo, l'importante era oggi essere concentrato e dare il massimo. So che la scorsa gara non avevo fatto benissimo".