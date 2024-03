C’è l’azzurro Michael Folorunsho tra le novità della nuova lista convocati dell’Italia diramata dal Ct Luciano Spalletti.

Calciomercato Napoli, definito il futuro di Folorunsho

Il centrocampista 26enne, rivelazione di questa stagione tra le fila dell’Hellas Verona dove è in prestito dal Napoli, si è così guadagnato la primissima chiamata in nazionale. Ma non solo. Come riporta La Repubblica oggi in edicola, questa ottima annata gli è valsa anche un'occasione in maglia partenopea: il prossimo anno, infatti, tornerà alla base.