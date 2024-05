Sky - Situazione mentale disastrosa per i giocatori del Napoli, spunta già un compito per Manna

Notizie Napoli - Il sito di Sky Sport riporta un dato sconfortante in merito alla gestione Calzona del Napoli:

"11 partite in Serie A della gestione Calzona. Neanche un clean sheet. Sei fino ad ora. Un disastro, come la situazione mentale dei giocatori che il terzo allenatore del Napoli ha trovato al momento del suo arrivo. Ricostruire non sarà semplice. Nonostante la qualità indiscussa della rosa che però subirà profondi cambiamenti. Compito non facile per il direttore sportivo, Giovanni Manna, e il nuovo allenatore, ancora da scegliere. L’uomo che prima di tutto dovrà essere bravo a mettere le cose a posto nella testa dei giocatori. Non una cosa da poco".