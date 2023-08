Italia, il CT Spalletti è pronto a dare la fascia di capitano a Di Lorenzo!

Ultimissime notizie Nazionale italiana - Il capitano degli azzurri e non solo, perché ad attendere Giovanni Di Lorenzo nella prossima sosta non c'è solo il nuovo CT che conosce bene, Luciano Spalletti, ma anche la fascia di capitano dell'Italia.

Ne parla l'edizione odierna de Il Mattino di Napoli:

"Il giocatore, 30 anni ad agosto, è un serio candidato per raccogliere i galloni di capitano anche con la Nazionale italiana. L'attuale Ct, venerdì prossimo, diramerà la lista dei convocati per i prossimi delicati impegni di qualificazione ad Euro 2024 (contro Macedonia del Nord e Ucraina, rispettivamente il 9 ed il 12 settembre). Tra i pochi punti fermi della Nazionale ci sarà, manco a dirlo, proprio Di Lorenzo.

Con l'arrivo di Spalletti sulla tolda della nave azzurra, in tanti sono pronti a scommettere che la fascia di capitano possa essere messa proprio sul braccio di Giovanni Di Lorenzo. La casella, del resto, è rimasta vacante dopo la parentesi Bonucci e l'attuale Ct non ha mai fatto mistero della sua stima per Di Lorenzo. Sia come giocatore, sia come capitano. Spalletti alla guida del Napoli non ha avuto dubbi, dando a Di Lorenzo anche i galloni di capitano. Luciano oggi è il Commissario tecnico dell'Italia: la fascia è la stessa, il giocatore anche ed il colore... pure".