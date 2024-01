Coppa d'Africa - Guinea-Bissau-Nigeria, le formazioni ufficiali: Osimhen titolare!

Ultime news nazionali - Guinea-Bissau-Nigeria è il match della 3ª giornata del Gruppo A della Coppa d'Africa, in campo alle ore 18:00 italiane. Ed è titolare anche stavolta Victor Osimhen, schierato dal CT Peseiro dall'inizio nella formazione ufficiale.

Di seguito le formazioni ufficiali di Guinea Bissau-Nigeria con Osimhen dal 1':

How we line up vs #GuineaBissau #SoarSuperEagles #LetsDoItAgain pic.twitter.com/7Kh1V9ibVS