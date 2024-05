Zoff: "Di Lorenzo? Un'annata così lascia il segno. Conte di livello ma fatemi dire che..."

Calciomercato Napoli- Intervenuto ai microfoni di Campi Flegrei tv, per la trasmissione Azzurro99, in onda ogni giorno alle ore 18:00, Dino Zoff, ha analizzato il momento del Napoli:

“C’è bisogno di un comandante della nave che possa far le cose fatte bene. Penso che da qui si possa partire. Conte? Un ottimo allenatore, ha sempre fatto bene dove è andato. Una personalità importante. Voglio però specificare che anche gli altri allenatore sondati sono di livello. Caso Di Lorenzo? È stata un’annata particolare, molto complicata. Non so se realmente lascerà Napoli, ma comunque non è stato facile durante gli ultimi 12 mesi, un campionato così lascia conseguenze. Meret? Un portiere importante, convocato in Nazionale anche per l’Europeo, parliamo di un profilo di spessore al di là di tutto”.