Zenoni: "Gasperini? Non so se valga la pena lasciare l'Atalanta per il Napoli, a meno di..."

Damiano Zenoni, ex calciatore dell'Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb.

Un trofeo è l'unica cosa che manca a Gasperini per completare il capolavoro?

"Beh, sì. Anche se sappiamo tutti cosa ha fatto, sarebbe la ciliegina sulla torta. Il cambiamento dell'Atalanta negli ultimi anni è anche merito suo, ho parlato della società ma penso sia giusto riconoscere che da quando c'è lui sia cambiata la mentalità. La coppa sarebbe un giusto premio per quanto fatto, sarebbe bello per Bergamo, anche un bel biglietto da visita internazionale. Mi piacerebbe vederlo trionfare"

E poi, rimanere?

"Da tifoso, spero di sì. Vorrebbe dire continuare il lavoro che ha fatto finora. Allo stesso tempo, posso capire anche se magari vorrà altre sfide, magari tornare in un top club, anche internazionale. Però a Bergamo secondo me si sente a casa e gli danno carta bianca totale: altrove non penso possa farlo. Qui sa cosa può fare, sa che ha dei jolly da giocare: quello che ha dimostrato è sotto gli occhi di tutti, da tifoso spero resti"