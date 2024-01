RAI - Osimhen ha una clausola variabile, due club hanno parlato con l'entourage negli ultimi giorni. 4 nomi per sostituirlo

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato è intervenuto in diretta a Rai2 durante la Domenica Sportiva:

"Rinnovare per dirsi addio, già a novembre avevamo chiarito la cessione di Osimhen che può andare via con una clausola fino a 140 milioni, una clausola variabile in base a chi vorrà comprarlo. Il PSG ci pensa da tempo, il Chelsea e l'Arsenal sono concretamente sul giocatore e in queste settimane hanno avuto contatti con il suo entourage. Il Real Madrid c'è sempre, ma non si è mosso mai in maniera deciso. Clausola solo per club stranieri, non c'è possibilità di vederlo in Serie A. 4 nomi per il sostituto di Osimhen: il primo è David, Boniface, Zirkzee e Sesko. Smentite su Gimenez".