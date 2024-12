"10 e lode per @sscnapoli che con @TorinoFC_1906 coglie il 10° successo. Finisce 0-1 solo per le super parate di #Milinkovic. Straripanti #Anguissa e #McTominay, autore del gol, che si conferma uno dei più clamorosi colpi di un mercato in cui è costato la metà di #DoulasLuiz".

Questo il tweet del giornalista RAI, Enrico Varriale, post Torino-Napoli 0-1.