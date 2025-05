Comune, Simeone: "Si potrebbe parlare di una copertura che possa coprire l'esterno dello stadio..."

Nino Simeone, consigliere del Comune di Napoli, ha rilasciato un'intervista a TeleCapri:

"Speriamo di poter usare quell’autobus scoperto che 2 anni fa non fu utilizzato. Questa volta lavoriamo col prefetto per vedere anche a Napoli questa fantastica parata. Stadio Maradona? Vediamo se riusciamo a rimettere in carreggiata il terzo anello. Aspettiamo che siano gli interlocutori a sedersi al tavolo, Napoli, Comune, Abodi e organizzazione. Qualche idea c’è già, ad esempio si potrebbe pensare ad una copertura che possa coprire l’esterno dello stadio, ma per ora è solo un’idea, adesso pensiamo alla squadra in campo“.