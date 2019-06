Stadio San Paolo, amm. Tipiesse: "Ci sarà la scritta Napoli nei distinti superiori! Completata Curva A inferiore e distinti, domani l'omologazione della pista"

In diretta a Radio CRC è intervenuto Carlo Perego, amministratore tipiesse:

“Sono contento, i lavori stanno andando avanti bene e secondo il nostro programma. Abbiamo già i distinti inferiori e curva A inferiore completata. Stiamo ultimando la struttura per mettere i sediolini anche in curva , c'è un programma fatto bene, ben dettagliato. Pista d'atletica ultimata, domani ci sono i tecnici per i test per poter omologare la pista, tutto nei tempi e anzi stiamo studiando la scritta "Napoli" sui sediolini sull'anello superiore dei distinti. Ci sono tanti colori, quindi bisogna capire con quale tinta montare la scritta. Entro settimana prossima arriva la conferma. Per il terzo anello, lo curerà chi si occuperà della brandizzazione, sono ditte specializzate che stanno cominciando a mettere degli striscioni”.