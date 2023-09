Sportitalia, Palmeri: "De Laurentiis si sente domineddio, c'è un rischio in agguato"

Tancredi Palmeri ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportitalia:

"Quando vinci uno scudetto come ha fatto De Laurentiis a Napoli, è normale sentirsi un domineddio che cammina in terra. E non che Aurelio effettivamente non abbia alcune tracce di deità, vista la capacità pluriennale di tenere i conti in maniera perfetta ed essere competitivo (pur senza l’obbligo di vittoria che attiene invece alle strisciate del Nord). Tuttavia, quando sei in tale trance agonistica, il rischio sempre in agguato è quello di sentirsi al di sopra degli eventi, delle situazioni, delle tue possibilità".