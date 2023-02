Club Napoli Bologna, il presidente denuncia: "Domani saremo nei distinti accanto ai tifosi dello Spezia! Se accadesse qualcosa di chi sarebbe la colpa?"

Notizie Napoli calcio. Nonostante il divieto di trasferta per i residenti in Campania, domani al Picco di La Spezia ci saranno diversi sostenitori del Napoli ad incoraggiare la squadra di Spalletti. Il ricordo della gara dell'anno scorso, con diversi tafferuglia tra tifoserie prima, durante e dopo la gara, fa mantenere comunque alta l'allerta.

Maurizio Criscitelli, presidente del Club NapoliBologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Repubblica parlando proprio della presenza dei supporters azzurri per Spezia-Napoli:

"Noi ad esempio saremo nei Distinti. Ho anche inviato due Pec, una alla Prefetture di Napoli, l’altra a quella di La Spezia per comunicare la nostra presenza. La certezza è che saremo accanto ai sostenitori avversari. Non sono preoccupato, ma di sicuro questa situazione non è piacevole considerando pure gli incidenti scoppiati nell’ultima partita dello scorso campionato. Con un pizzico di buonsenso sarebbe stato meglio vedere la partita in un settore soltanto nostro, ma purtroppo non sarà così. Mi faccio soltanto una domanda: qualora accadesse qualcosa, di chi sarebbe poi la responsabilità? Naturalmente mi auguro di poter vivere una giornata all’insegna dello sport".