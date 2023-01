Sky, Modugno: "Kim ha avuto un piccolo fastidio, ecco come sta ora. C'è un fattore da considerare per Napoli-Juve"

Francesco Modugno, giornalista Sky, presente negli studi di 'Giochiamo D'Anticipo', ha parlato del big-match di domani tra Napoli e Juventus. Queste le dichiarazioni del giornalista: "I calciatori che hanno disputato il Mondiale non sono al top della condizione. C'è un fattore da considerare nella partita di oggi: vanno fatti grandi complimenti allo staff medico azzurro. Il Napoli arriva alla gara contro la Juventus con tutta la rosa a disposizione, a differenza di altre squadre che invece hanno diversi problemi muscolari. Ovvio che sugli eventi traumatici non ci si possa fare niente. Kim ha avuto un piccolo fastidio, ma lo ha gestito e domani sarà in campo. Formazione? Per me giocherà Mario Rui sulla fascia, contro una squadra che si chiuderà servono elementi bravi nell'impostazione. Attenzione però a chi potrebbe schierare la Juve sul suo lato: la scelta di Soulè, Chiesa o McKennie potrebbe indirizzare il pensiero di Spalletti. Anguissa deve giocare, gli serve questo per trovare la condizione. Incidenti sull'A1? Andava dato un segnale forte, perché le immagini che si sono viste hanno fatto troppo male. Purtroppo viviamo nel paese dei compromessi, per questo non si è mai risolto il problema. Mi sono piaciuti molto, sull'argomento, il comunicato del Napoli e le dichiarazioni di Spalletti".