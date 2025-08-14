Sky - Il Napoli vende Spinazzola? Sacrificio per un vice-Anguissa insieme ad Elmas

Calciomercato Napoli, ultime notizie da Sky Sport: aggiornamenti dal giornalista Luca Marchetti.

Il Napoli ha deciso di acquistare Elmas, che sa giocare sia come attaccante esterno che come mezzala. In realtà nella testa di Conte serve un centrocampista che possa fare l'alter-ego di Anguissa. Il Napoli è ad un bivio: prendere un giocatore under, classe 2003, che non inciderebbe sulla lista, oppure fare un sacrificio e vendere Spinazzola, che sarebbe sostituito da Elmas e libererebbe un posto in lista per il vice-Anguissa.

Un'altra possibilità è che salti fuori una bella occasione a centrocampo, di un calciatore che venga preferito ad Elmas.