Il sito di Gianluca Di Marzio ha riportato altri dettagli sull'operazione tra Napoli e Torino per Milinkovic Savic:

"Sono stati scambiati i documenti con il Torino per Milinkovi?-Savi?. L’operazione sarà in prestito con obbligo di riscatto fissato a 21.5 milioni. Il giocatore è stato autorizzato a partire per effettuare le visite mediche con il club azzurro, che si svolgeranno domani a Villa Stuart".