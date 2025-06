Sarri sicuro: "Il Napoli dominerà per altri 2-3 anni in Italia, quando c'ero io era un problema anche acquistare giocatori da 18 milioni"

Durante l’intervista concessa in esclusiva ad Alfredo Pedullà per Sportitalia, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato anche del Napoli:

Ti incuriosisce pi√Ļ Allegri che torna al Milan o il Napoli che fa fuoco e fiamme sul mercato, confermando di essere padrone del campo?

‚ÄúDopo la mia esperienza al Napoli, i partenopei hanno iniziato a capire che gli investimenti erano importanti e che potevano fruttare anche con ritorni economici importanti. Quando allenavo il Napoli, sembrava un problema insormontabile anche acquistare un giocatore per 18 milioni, adesso le cose sono cambiate. La societ√† √® forte, la squadra √® fortissima. Penso che sar√† nettamente la squadra favorita per lo Scudetto. Era forte gi√† prima, il decimo posto √® un‚Äôassurdit√†. L‚Äôanomalia √® stata quella stagione: la sensazione, vedendoli dall‚Äôesterno, √® che il dominio continuer√† per due o tre anni. E possono far bene anche in Champions. Hanno le caratteristiche e la forza per essere protagonisti‚ÄĚ.