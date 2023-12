Roma, Mourinho a Dazn: "Già dopo 5 minuti avevo capito che avremmo vinto, non abbiamo una rosa forte come gli altri"

Roma-Napoli, ai microfoni di Dazn è intervenuto Mourinho dopo la partita:

"L'ultima partita prima di Natale cambia sempre, questa √® la nostra felicit√†. Siamo riusciti a far felici i romanisti a Natale e salire in classifica per i nostri obiettivi. Gi√† dopo 5 minuti di partita ho capito che avremmo vinto, abbiamo sempre avuto il controllo della partita nonostante la squadra di fronte era molto pi√Ļ forte di noi tecnicamente. Volevamo pressare forte il Napoli e Bove √® stato fondamentale in questo. Mi √® piaciuta tanto la squadra e cosa hanno fatto i nostri difensori, cos√¨ come quelli entrati con qualit√†. Mancini non si √® allenato tutta la settimana per la pubalgia e ha dato tutto, ognuno dei miei giocatori ha fatto pi√Ļ di quello che poteva. Penso partita dopo partita e non guardo avanti. Non √® colpa di nessuno o una critica, ma noi abbiamo un gruppo di giocatori con una storia clinica difficile. Se noi siamo tutti non avrei nessun tipo di problema a dire che lottiamo contro tutti. Siamo una squadra con questa difficolt√† e con le difficolt√† del FPF che ci danneggia per la questione economica e di mercato. La squadra cerca sempre di aiutarci. Mercato? Una cosa √® quello che vogliamo e quello che possiamo fare. Bologna e Fiorentina hanno rose pi√Ļ complete di noi che abbiamo fuori Smalling, Renato, Dybala e altri. Con loro siamo una rosa forte".