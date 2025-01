Claudio Ranieri ha parlato del futuro di Lorenzo Pellegrini ai microfoni di Dazn al termine di Roma-Lazio 2-0:

"Pellegrini ieri mi è venuto a parlare, facendomi capire che aveva una voglia matta di essere capitano nel derby. Non aspettavo altro. A Milano non era entrato bene, oggi ero convinto che avrebbe fatto una grande partita. È uno dei migliori centrocampisti italiani a far gol. Non mi ha chiesto di giocare, ma ho capito che la sua voglia era andata dove volevo io".