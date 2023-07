Pio e Amedeo: "La vittoria del Napoli è un riscatto sociale, sono i paladini della lotta ai potenti del Nord!"

Ultime notizie Napoli - Simpatica e divertente intervista che tocca anche il tema calcio a Pio e Amedeo, dell'edizione odierna de Il Mattino. Con il duo comico che tornerà all'Augusteo ad ottobre per "Felicissimo show" che ha avuto gran successo e con repliche a gran richiesta. Ecco alcuni passaggi salienti:

«Si siamo passati da una data a quattro. Una cosa veramente fantastica. Napoli ci vuole bene e noi vogliamo bene ai napoletani. Del resto anche il titolo dello spettacolo tv, un omaggio a Mario Merola, lo dice chiaramente. C'è un affetto che ci ha commosso, a Napoli potremmo fare anche molte più repliche ma non abbiamo più date libere. Non abbiamo mai nascosto la nostra simpatia per la città e anche per la squadra di calcio».

Ma non eravate tifosi del Foggia?

«Noi siamo tifosi del Foggia e nostalgici di Zeman, ma gli azzurri sono i paladini della lotta all'egemonia del calcio nordista. È una sorta di riscatto sociale. E noi come sudisti doc ci sentiamo coinvolti. A volte ci si sente gli ultimi, anche ingiustificatamente. E allora quando ce la fa una squadra come il Napoli che non ha a che fare con quei potenti che ci vogliono far sembrare sbagliati... si festeggia fino all'inverosimile».

Pio e Amedeo

Che cosa vedrà il pubblico dell'Augusteo? Avete trasferito «Felicissima sera» sul palcoscenico?

«Il clima sarà quello. Poi ci saranno cose di repertorio che ci piacciono e che riproporremo, ma anche tante cose nuove scritte apposta per questa tournée. Noi siamo della vecchia parrocchia, abbiamo molto rispetto per chi scende da casa di sera per noi: deve cenare in fretta, sistemare i figli, trovare parcheggio e pagare un biglietto per venire a vederci. Siamo onorati della presenza di ogni singolo spettatore. Riguardo "Felicissima sera" ci sarà in comune la band dal vivo e l'atmosfera festosa, Gli ospiti non è facile programmarli, visto che è una tournèe di 40 date e saltando da una città all'altra. Ma qualcuno tenteremo di portarlo sul palco, a seconda delle città dove andremo. A Napoli per esempio crediamo sarà più semplice».

Intanto siete esplosi anche al cinema con «Belli ciao».