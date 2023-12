Pecci a Maradona: "Impossibile segnare" e Diego: "Tu passamela", così nacque il gol alla Juve

Sport Week oggi fa una carrellata dei gol impossibili che il campionato italiano ha visto fino ad oggi e tra questi non poteva mancare quello di Diego Armando Maradona alla Juve nel 1985:

“Quando si parla di gol impossibili vanno rimodulati i concetti di tempo e di spazio. Sono le 15.57 del 3 novembre 1985 ed Eraldo Pecci ha appena avvertito Maradona: «Diego, da qua non segni». Maradona per tutta risposta ha sibilato: «Tu passamela». Pecci non ha fatto un plissé. E dunque c’è questa punizione a due in area di rigore della Juventus. Tacconi presidia il primo palo, in barriera ci sono sei giocatori. La barriera da regolamento dovrebbe stare a nove metri e quindici di distanza. Col piffero, se così fosse quelli della Juve ora sarebbero schierati dietro – dietro, non davanti – la porta difesa da Tacconi. Verosimilmente il pallone e la barriera sono divisi da non più di sette metri. Due juventini si staccano prima del fischio, riducendo l’orizzonte visivo a Diego. Impossibile fare gol. No. Il tiro di sinistro Maradona traccia un aquilone che smonta tutte le leggi della fisica, sbeffeggia quelle della dinamica e fa maramao al principio di gravitazione universale. Da quel giorno quel grande battutista di Pecci rivendica l’assist”.