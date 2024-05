Napoli al buio, segna ancora Osimhen ma non basta: altra nottata di ricordi e di rimpianti

Evidentemente doveva finire così. È lo specchio di questa disastrosa stagione che fa da contraltare a quella passata. Finisce con lo stesso identico risultato dell’anno scorso al Bluenergy Stadium di Udine. Ma con ben altri umori in casa Napoli.

Doccia fredda del Napoli a Udine

Come riporta Il Mattino, Cannavaro riesce ad imbrigliare bene i campioni d’Italia nel primo tempo, affidandosi ad un 3-4-2-1 molto elastico che in fase di non possesso ha il supporto di Ehizibue e Kamara, bravi a soffocare il gioco sulle fasce degli avversari. La prima mezzora è di una noia mortale. Il Napoli mantiene uno sterile possesso palla. Il movimento senza palla è merce rara. Era necessario che le lancette dell’orologio si avvicinassero a quelle dell’anno scorso quando Osimhen realizzò la rete che valse lo scudetto. Stavolta il bomber mascherato ha giocato con un minuto di anticipo ed è entrato in «terzo tempo» nella retroguardia bianconera. Esce Osi e si spegne quel che resta del Napoli. Ed ecco la doccia fredda, ancora su palla inattiva, in pieno recupero. Success trova la girata vincente e lascia al Napoli una nottata di ricordi e di rimpianti.