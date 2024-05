Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“C’è da dare una notizia per quanto riguarda l’accostamento al Napoli di Romelu Lukaku, attaccante del Chelsea in prestito alla Roma: nessun riscontro al Napoli da parte del club londinese, che fino ad oggi non ha mai chiamato gli azzurri”