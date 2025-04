Olive: "Il risultato della Lazio ha dato un altro vantaggio al Napoli"

RENATO OLIVE, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Napoli-Empoli? Si deve ripartire da questa partita, si è vista la supremazia del Napoli in tutti i settori e fa ben sperare per il futuro, si stanno ricomponendo tutti gli equilibri. Il Napoli è sulla strada giusta e questo è il momento buono, visto il calendario. Lukaku? Quando gli abbiamo puntato il dito contro, poi ha fatto bene. Ha dato un contributo importantissimo al Napoli, anche se in alcuni momenti ci aspettavamo qualcosa in più. McTominay e Lukaku? Anche altri hanno dato il loro contributo, è un collettivo che ha funzionato per tanto tempo e ora serve l’ultimo sforzo, visto che il calendario è a favore degli azzurri. L’Inter affronta squadre che devono giocarsi qualcosa, bisogna puntare molto sul calendario che è a favore del Napoli. Il risultato della Lazio ha dato un altro vantaggio al Napoli, se la Lazio ha bisogno di punti per entrare in Champions, Lotito farà di tutto per ricaricare la squadra e fare un ennesimo sgambetto. Monza-Napoli? Chi prenderà il posto di Juan Jesus si farà trovare pronto, visto che Conte riesce a toccare i tasti giusti per tutti. Non bisogna perdere di vista i tre punti e non può più sbagliare. Può anche fare una brutta prestazione, ma contano solo i tre punti”.