Nel film col brano "Sarò Con Te" feat. Geolier, SLF a CN24: "In sala ci è scappata la lacrima! Che orgoglio" | VIDEO

SLF, il gruppo formato da MV Killa, Yung Snapp, Lele Blade, Vale Lambo e Niko Beatz, ha realizzato con Geolier la colonna sonora del film del terzo scudetto dalla SSC Napoli. Ieri erano con noi di CalcioNapoli24 al cinema Metropolitan per l'anteprima e la proiezione del film "Sarò Con Te". E da mezzanotte è disponibile su tutte le piattaforme il brano SLF & Geolier - Sarò Con Te, original soundtrack del film.

Film e brano "Sarò con Te": intervista a SLF

Li abbiamo intervistati subito dopo la proiezione del film per la prima volta in esclusiva per CN24:

"È stata una bella esperienza lavorare a questo progetto, è il coronamento di un sogno, da piccolini sognavamo di fare qualcosa col Napoli e soprattutto in occasione di uno scudetto. Non ce lo saremo mai aspettati nella vita, quindi è una bellissima emozione!".

Il brano lo si sente che fa da sfondo alla festa vera, quella della notte di Juve-Napoli. Da quanto ci stavate lavorando?

"Ci abbiamo lavorato per mesi, avevamo in mente questa cosa da quando avevamo capito che potevamo vincere lo scudetto!".

Cosa avete provato da tifosi a vedere "Sarò con te" in sala?

"Abbiamo rivissuto la scorsa stagione, mai ci saremmo aspettati di vederlo nella nostra vita ma lo sognavamo. Avere un nostro brano in questo film che farà la storia è un orgoglio, è scappata la lacrima!".