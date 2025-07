Sportitalia - Ndoye-Napoli, nessuna offerta al Bologna da 45 mln: la reale proposta e l'alternativa Sterling

Ultime calcio Napoli - Dan Ndoye è il primo nome della lista di Antonio Conte per rinforzare il reparto offensivo. Alfredo Pedullà ne parla ai microfoni di Sportitalia, durante lo Speciale Calciomercato.

Ndoye-Napoli, gli aggiornamenti di Pedullà:

"Ndoye-Napoli, non c'è offerta da 45mln più percentuale di futura rivendita. Il Napoli ha fatto la sua offerta che sfiora i 40. Il Bologna fa le sue valutazioni e il Nottingham, che non ha presentato offerte concrete, arriverebbe sui 32-33 mln. Sterling lo tengo, ci sono stati contatti ma non si è approfondito ancora. Kevin piace, è stato proposto, ma al momento nessuna trattativa con lo Shakhtar.".