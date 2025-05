Pedullà: "Ecco dove andrebbe Conte in caso di addio al Napoli"

Alfredo PedullĂ , giornalista di Sportitalia, ha parlato del futuro di Antonio Conte sul suo canale YouTube.

Mi chiedete in 10.000 al minuto cosa farà Conte. In questo momento non lo sanno né Conte né De Laurentis, o meglio, se uno dei due lo sapesse, nel caso specifico, Conte, evidentemente aspetterebbe la fine della stagione. Si parleranno, si confronteranno, è possibile che il matrimonio finisca, cioè non è una cosa campata per aria che se non dovessero trovarsi potrebbero anche decidere di salutarsi a prescindere dal contratto.

E dove andrebbe Conte? Mi chiedete, ma è una possibilitĂ per la Juventus? Allora, io vi dico quello che so su Tudor e il lavoro di Tudor è piaciuto. Che Tudor possa restare al 60-70% alla Juve oggi non ci metterei nĂ© una mano nĂ© mezza mano sul fuoco, forse neanche un dito. Che abbia delle possibilitĂ del 30 40-45%, io su questo non ho dubbi che qualcuno possa proporre il nome alla proprietĂ Juve se Conte dovesse svincolarsi dal Napoli ed è tutto da verificare, è una possibilitĂ come potrebbe essere una possibilitĂ Gasperini, ma siamo nell'ambito di situazioni completamente da verificare. Mancini vorrebbe la Juve, ma non credo che in questo periodo sia ricambiato, nel senso che Mancini ha parlato con la Juve, ma in questo momento è una situazione assolutamente in ste by.Â

 L'allenatore deciderà dopo il confronto con De Laurentiis.