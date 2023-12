Mazzarri a Dazn: "Ho lavorato sugli errori, ho scelto l'11 migliore ma siamo pronti a cambiare. Pensiamo al nostro cammino"

Napoli - Walter Mazzarri è intervenuto a Dazn nel pre partita di Juventus Napoli:

"Ho lavorato sugli errori fatti delle ultime gare, non vogliamo farli più e non vogliamo concedere nulla agli avversari, continuando a fare il nostro gioco. Ho fatto la formazione in base a quella che penso sia quella più adatta per scendere in campo dal primo minuto, ci sarà poi la possibilità di cambiare in corsa e fare dei cambi. Ho guardato tutte le partite lo scorso anno, ma ogni partita è una storia a se. Dobbiamo pensare a noi senza cercare troppe cose".