Marianucci, l'agente: "In futuro sarà tra i più importanti del Napoli, gli ripeto sempre una cosa"

Le Interviste  
MarianucciMarianucci

Calciomercato Napoli, parla l'agente di Marianucci

Calciomercato Napoli - Mario Giuffredi, procuratore tra gli altri di Di Lorenzo, Marianucci, Vergara e Politano, è intervenuto nel corso della puntata odierna di Radiogoal su Kiss Kiss Napoli.

Calciomercato Napoli, parla l'agente di Marianucci 

Ecco quanto detto su Marianucci, ieri impegnato da titolare con l'Italia U21:

"Marianucci è un ragazzo che sa quello che vuole, viene da una gavetta veloce, passando dalla Serie C alla Serie A e poi addirittura Napoli. 

Ieri esordio nell’Under-21 e lui è molto contento, spero diventi una colonna di questo ciclo degli azzurrini. 

Lui è arrivato in una delle squadre più forti d’Europa con uno degli allenatori più forti del mondo. 

Sono convinto che in futuro sarà uno dei calciatori più importanti del Napoli, dovrà stare lì ad imparare e crescere. Io gli dico sempre di provare a seguire le orme di Di Lorenzo".

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top