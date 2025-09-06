Marianucci, l'agente: "In futuro sarà tra i più importanti del Napoli, gli ripeto sempre una cosa"

Calciomercato Napoli - Mario Giuffredi, procuratore tra gli altri di Di Lorenzo, Marianucci, Vergara e Politano, è intervenuto nel corso della puntata odierna di Radiogoal su Kiss Kiss Napoli.

Ecco quanto detto su Marianucci, ieri impegnato da titolare con l'Italia U21:

"Marianucci è un ragazzo che sa quello che vuole, viene da una gavetta veloce, passando dalla Serie C alla Serie A e poi addirittura Napoli.

Ieri esordio nell’Under-21 e lui è molto contento, spero diventi una colonna di questo ciclo degli azzurrini.

Lui è arrivato in una delle squadre più forti d’Europa con uno degli allenatori più forti del mondo.

Sono convinto che in futuro sarà uno dei calciatori più importanti del Napoli, dovrà stare lì ad imparare e crescere. Io gli dico sempre di provare a seguire le orme di Di Lorenzo".