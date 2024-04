Maisani: "Il PSG ha bisogno di Osimhen, ha dimostrato una cosa. Manna? A livello caratteriale avere a che fare con De Laurentiis non è facile"

Ultime notizie Napoli¬†-¬†A Radio Crc nel corso della trasmissione ‚ÄúSi Gonfia la Rete‚ÄĚ √® intervenuto Renato Maisani, direttore calciomercato.com:

‚ÄúArrivare dopo una stagione non esaltante √® problematico, ma per chi fa il mercato √® pi√Ļ semplice rispetto ad arrivare dopo uno scudetto. Ho sempre avuto ottime recensioni su Manna, a livello caratteriale avere a che fare con De Laurentiis non √® facile e neppure con Conte. Sul piano pratico il Napoli deve decidere cosa succeder√† con Osimhen perch√® da li si costruir√† la squadra dell‚Äôanno prossimo. Esiste un Napoli con Osimhen e un altro Napoli senza Osimhen. Il Psg ha bisogno di un giocatore come lui, Osimhen ha dimostrato che √® un trascinatore e credo possa fare bene in qualsiasi campionato. Molto dipender√† anche dalle offerte e dalla volont√† del giocatore di mettersi in gioco.¬†

Indipendentemente dal futuro di Osimhen, la situazione Kvara è diversa e la plusvalenza sarebbe enorme. Il sacrificio per avere un budget per investire è da fare. 

Lobotka e Anguissa sono altre due modalità per fare cassa, non so se il Napoli abbia già in mente come sostituire Zielinski, è uno di quei giocatori che non puoi far finta di niente se va via. Forse solo Di Lorenzo è incedibile, mi viene in mente solo lui. 

Meret si √® ritrovato ad essere il portiere dello scudetto un p√≤ per caso, non √® mai stato determinante. Continuo, regolare, ma in questa posizione il Napoli credo debba iniziare a ragionare diversamente‚ÄĚ