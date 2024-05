"Ma si fess? Ti pare che lascio Napoli dopo uno scudetto?". Ecco cosa disse Spalletti all'amico Carmine Esposito

Notizie Calcio Napoli - Carmine Esposito, allenatore, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Mi auguro che Spalletti porti Politano agli Europei. So che l'altro giorno Luciano era a Bologna per vedere gli allenamenti del Bologna, l'ho sentito e credo sia stato a Bologna soprattutto per Calafiori. Luciano sa ciò che fa e se ha accettato la nazionale è perchè c'è un progetto importante. Lui è un manager a 360%, anche quando allenava il Napoli parlavamo spesso di altri calciatori di altre squadre. Luciano ha sempre tenuto in grandissima considerazione Scamacca, sono molto fiducioso per questa nazionale.

Retroscena Spalletti sull'addio al Napoli

Quando l'anno scorso è venuto a Bolgna a giocare col Napoli siamo andati a cena insieme ed ha detto ai suoi giocatori e ai suoi dirigenti 'Guardate che se sono qui il merito è anche di questo signore qui (io ndr.). Lui è uno che è sempre riconoscente a chi gli ha dato una mano. Lui è mezzo toscano e mezzo napoletano, gliel'ho sempre detto. Adora Napoli, è innamorato di Napoli e dei napoletani. E' amareggiato che ha dovuto lasciare Napoli e mi ha fatto male sentire qualcuno che dice che Luciano ha abbandonato Napoli. Mi disse 'ma si fess? Ti pare che lascio Napoli dopo uno scudetto?'. Lasciamo perdere".