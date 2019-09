Lozano: "Lo spogliatoio del Napoli è una famiglia: che emozione il debutto al San Paolo! Liverpool? Anche noi abbiamo qualità"

Hirving Lozano ha rilasciato un'intervista ai colleghi messicani di ESPN. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24: "Sono molto felice di essere arrivato a Napoli e di poter giocare con questa maglia. E' stato qualcosa di meraviglioso, io e la mia famiglia ci stiamo ambientando molto bene e siamo contenti. Lo spogliatoio è come se fosse una vera e propria famiglia, ho la fortuna di confrontarmi con persone fantastiche. Ho legato molto con coloro che parlano lo spagnolo, ma anche con Mertens ed Insigne. Debutto al San Paolo? Mi avevano detto qualcosa nell'allenamento per l'atmosfera, è stato emozionante viverlo. Ho giocato, ma avevo solo un allenamento nelle gambe dopo la nazionale. Ho cercato di dare il massimo. Liverpool? E' una partita molto difficle, giocheremo contro i campioni in carica. Bisognerà prestare molta attenzione. Anche noi siamo una squadra completa con qualità. Dovremo essere bravi a mettere in campo ciò che il mister chiederà"