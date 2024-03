Nessuna punizione da parte del Giudice Sportivo per Francesco Acerbi che ha fatto molto discutere in Italia e anche lo storico giornalista e tifoso dell'Inter Enrico Mentana si è espresso in maniera negativa sulla vicenda al Tg di La7:

"Non si capisce perché Juan Jesus avrebbe dovuto inventarsi di sana pianta un'accusa del genere e se la decisione appare garantista lascia però molti molti dubbi".