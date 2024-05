La Marca: "Il Napoli ha bisogno di un giocatore come Buongiorno! Sull'addio di Osimhen..."

Calciomercato Napoli - A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’avvocato Domenico La Marca. Di seguito, un estratto dell’intervista:

Udinese-Napoli – “Pareggiare con lo stesso risultato e marcatore dello scorso anno sembra quasi uno scherzo del destino invece per il Napoli rappresenta l’ennesima beffa di una stagione che mestamente sta arrivando alla conclusione. L’approccio del Napoli non è stato differente da quello visto con l’Empoli, nonostante ciò nella ripresa è arrivata la rete di Osimhen, che faceva pensare ad un ritorno alla vittoria considerate le difficoltà dell’Udinese, invece i partenopei sono stati capaci di ripetere gli errori visti già in altre partite e farsi riacciuffare nei minuti finali. Impressiona in negativo la fragilità difensiva di una squadra che non riesce a mantenere la porta inviolata da fine gennaio, quando in panchina vi era Mazzarri, ma anche l’incapacità di mantenere l’alta concentrazione nell’arco dei novanta minuti, non è un caso che nelle ultime due giornate gli avversari abbiano raggiunto il pari nei minuti di recupero”.

Buongiorno-Napoli – “Il Napoli ha bisogno di un giocatore come Buongiorno, un difensore che è cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi due anni tanto da meritarsi la chiamata della nazionale. Al Maradona diede sfoggio delle sue qualità tenendo testa ad un giocatore come Osimhen, inoltre anche dal punto di vista tattico si sta completando visto che proprio in nazionale ha giocato anche con la linea difensiva a quattro. Credo che chiunque arriverà a Napoli sarebbe immensamente contento di un eventuale arrivo di uno dei migliori difensori del campionato, che andrebbe a rinforzare in maniera importante il reparto difensivo del Napoli che in questa stagione ha dimostrato una grande fragilità”.

Osimhen – “Osimhen con l’Udinese è stato uno dei migliori in campo dimostrando quanto possa essere un fattore anche quando la squadra non riesce a produrre gioco. Mi auguro, visto che si parla di una probabile partenza di Osimhen, che il Napoli abbia già individuato il suo erede, difatti nonostante gli infortuni e la coppa d’Africa, in questa stagione in sole 23 partite la punta ha realizzato 15 reti, che rimane un cospicuo bottino. Pertanto un’altra scelta cruciale, oltre la guida tecnica, per la prossima stagione potrebbe rivelarsi la scelta del futuro centravanti titolare anche se bisogna riconoscere che da questo punto di vista la società si è sempre fatta trovare pronta”.

Samu Omorodion – “È un giocatore molto interessante, che sta facendo buone cose in prestito all’Alaves, è un centravanti straripante che per certi versi ricorda Osimhen, visto che parliamo di una punta di 1.93 cm. che riesce ad essere devastante in campo aperto. È un profilo che ha un grande potenziale, si tratta di un classe 2004, proprio a tal proposito credo che difficilmente un club come l’Atletico Madrid, sempre attento alla crescita dei suoi giovani, possa privarsi facilmente di un talento del genere”.

Roma-Juventus – “La Juventus ha offerto una buona prestazione contro la Roma, creando più occasioni da rete e mettendo in difficoltà un avversario che seppur stanco dai tanti impegni ravvicinati poteva contare su un Olimpico che fino al novantesimo ha sostenuto alla grande i giallorossi. Inoltre, merita una menzione Chiesa, il migliore in campo, che sta ritrovando la migliore in condizione e questa è un’ottima notizia anche in ottica nazionale. Dall’altro canto bisogna anche evidenziare che la vittoria oramai manca da un mese mentre in trasferta l’ultimo successo risale alla sfida di Lecce di gennaio. Un pari che mantiene invariato il distacco dalla Roma in attesa della sfida casalinga con la Salernitana che potrebbe sancire la matematica qualificazione in Champions”.

Calafiori – “Sarebbe un grande colpo per la Juventus, un giovane italiano che sta emergendo alla grande nel Bologna. È un giocatore che oltre ad avere una grande fisicità, ha dimostrato di possedere una buona tecnica, visto che ad inizio carriera veniva schierato come terzino, la sua duttilità lo potrebbe rendere una risorsa preziosa per i bianconeri”.