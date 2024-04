Immobile, l'agente: "Napoli? Ha due anni di contratto con la Lazio ma si può sognare tutto"

Marco Sommella, agente di Ciro Immobile, ha parlato durante Radio Goal, in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il mercato lo muovono più i giornalisti che noi (scherza ndr.) Finchè non si delineano i vari direttori sportivi e i vari allenatori è ancora presto. Simeone? Sia lui che Raspadori vogliono giocare di più, ma si gioca in undici e qualcuno dev’essere penalizzato. Simeone è un ottimo giocatore, viene da due anni da vice Osimhen e ci sta che abbia giocato di meno. Immobile? Ha due anni di contratto alla Lazio, per ora resta lì, è una bandiera, un’icona della Lazio. La stagione è tribolata, ma ciò non cancella ciò che ha fatto in questi anni. Le chiacchiere stanno a zero, i numeri restano e i suoi numeri non li ha fatti nessuno. Manna? Lo conosco molto bene, può essere un profilo alla Giuntoli. Conosco due miei amici storici che hanno fatto due carriere straordinarie che sono Paratici e Berta. Sono partiti da niente e col lavoro e l’impegno sono arrivati dove sono arrivati. Manna può essere un profilo simile a quelli che ho citato, ma gli va dato il tempo di sbagliare. Manna e Conte insieme? Non si può discutere chi è Conte, si commenta da solo e può ripetere il lavoro fatto da Spalletti. Immobile al Napoli? Si può sognare tutto”.