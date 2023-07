Il Roma, Caiazza: "Su Meluso c'è una considerazione da fare, ecco chi si occuperò realmente del mercato"

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“L’obiettivo principale, dopo aver perso Giuntoli, Spalletti, Sinatti e Kim, è quello di confermarsi lo stesso. La sensazione è che il Napoli abbia chiuso un ciclo, ma in realtà gli azzurri lo hanno appena iniziato. Trovare un sostituto valido di Zielinski, per tecnica e numeri, non è facile e devi spendere un bel po’ di soldi”.

Su Meluso: “Ho visto un uomo emozionato che pensava che il treno non passasse più. Sarà lui l’uomo mercato o uno degli uomini mercato? E’ questa la considerazione da fare, secondo me il suo ruolo sarà quello di creare un fil rouge tra società e spogliatoio. A capo del mercato, per me, ci sarà Maurizio Micheli”.