Gollini: "Il basket è il mio sport preferito! Mi piace la Gevi Napoli, verrò a vederla spesso"

Ultime notizie SSC Napoli - Grossa catena d'oro al collo e t shirt nera con la scritta 2Pac dedicata a Tupac Shakur, il super rapper nero che perse la vita negli anni '90 in un regolamento tra gang. Il portiere del Napoli Pierluigi Gollini si è presentato al Palabarbuto con un gruppo di amici per vedere all'opera la nuova squadra della Gevi.

E ha rilasciato qualche breve dichiarazione ai colleghi de Il Mattino, ecco un estratto:

"Sono un grande appassionato di pallacanestro, il mio sport preferito in assoluto. Seguo molto il campionato italiano e vedo tante partite in tv. La mia passione per il basket nasce da lontano e per eredità familiare di cui sono orgoglioso. Mia zia, Daniela Gollini, negli anni '80 ha giocato in serie A con una squadra forte come l'Omsa Faenza. Io pure ho giocato da ragazzino a Ferrara con la Carife. Poi ho scelto il calcio, dove ero più bravo e avevo più chance. Quest'anno spero di riuscire a venire al palasport a vedere molte partite, compatibilmente con gli impegni del mio Napoli. La Gevi di coach Milicic? Mi piace, è una squadra dinamica, atletica, prevedo un gioco spettacolare e il pubblico si divertirà".