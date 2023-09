Garcia a Dazn: "Osimhen? Episodi maldestri sui social, ma lui è concentrato sul campo! Ora vogliamo vincere per ritrovare il sorriso"

Rudi Garcia è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del pre partita di Napoli-Udinese. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Ritrovare il sorriso? Si, la gara di stasera deve essere così. Finalmente giochiamo in casa, siamo contenti di ritrovare i tifosi e daremo tutto per ritrovare la vittoria. Il sorriso ci sarà solo se vinciamo”.

Su Osimhen: “Ci siamo parlati dopo Bologna, eravamo tutti frustrati ed arrabbiati perché non avevamo vinto. In questi due giorni ci sono stati episodi maldestri sui social, ci ho riparlato e lui è concentrato sul campo. Darà il meglio per questa maglia, dobbiamo essere tutti uniti e noi lo siamo. Giocare in casa è importante”.