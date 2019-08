Galliani: "Sarri mi piace molto, in passato è stato vicino al Milan! Icardi? Se potessi lo prenderei subito"

Adriano Galliani ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del Corriere della Sera. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“La Juve resta favorita? Mi piace moltissimo Sarri che in passato è stato molto vicino al Milan. Ma anche l’Inter ha un tecnico top come Conte, come il Napoli con Carletto. Si giocano le prime tre posizioni e poi spero che il quarto posto sia del Milan. Caso Icardi figlio dei social? No, caso mai è amplificato dal maschilismo che governa il mondo del calcio. Se parla Wanda si scatena un uragano ma se grandi agenti come Mino Raiola o Jorge Mendes avessero gli stessi comportamenti nessuno avrebbe nulla da eccepire. Icardi peraltro è fortissimo, se potessi lo prenderei subito”.