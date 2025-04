Dimaro, il sindaco Lazzaroni: "Ecco tutte le novità del quattordicesimo ritiro del Napoli"

Napoli - “Il prossimo sarà il quattordicesimo anno di ritiro del Napoli a Dimaro, un connubio che funziona benissimo tra Trentino e il Calcio Napoli. Questo ritiro me lo godrò da appassionato, dal momento che non mi ricandiderò alle elezioni. Il villaggio – ha detto il sindaco di Dimaro Andrea Lazzaroni a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live - quest'anno sarà a cura della Società partenopea che vuole aumentare ulteriormente l'appetibilità per i tifosi azzurri mentre il comune si occuperà della tribuna, l'anno scorso abbiamo ultimato la palestra e non ci saranno più i tendoni per cui si godrà di una visuale migliore. Ci saranno gli eventi serali che riscuotono sempre tanto successo, e si concentreranno soprattutto nei week end ma non solo. Il Trentino e Dimaro sono onorati di poter ospitare una squadra così importante, in un evento che dà la possibilità di implementare la nostra offerta turistica. Sappiamo che la presenza di più o meno giocatori dipende dal fitto calendario degli impegni internazionali ma la cosa che conta per noi è poter offrire il massimo dell'ospitalità e metterla al servizio della società e dei tifosi. L'affetto di questi ultimi non dipende dall'andamento sportivo della squadra, l'anno scorso dopo una stagione difficile abbiamo registrato il sold out con un entusiasmo rinvigorito grazie all'arrivo di Conte sulla panchina del Napoli. Non conosciamo le vicende societarie ma abbiamo come sempre gli input dal settore tecnico del Napoli. Ho avuto l'onore di essere campione d'italiano grazie al Napoli, quest'anno la squadra tornerà in Champions e questo è un ulteriore motivo di orgoglio per noi che vogliamo predisporre tutto al meglio per una realtà così importante a livello internazionale. Daremo come sempre il 101%”