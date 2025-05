Braida: “Complimenti al Napoli per un acquisto. Yamal? Berlusconi se ne sarebbe innamorato”

Ariedo Braida, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Inter-Barcellona? Partita molto dispendiosa e le energie a fine stagione non abbondano. Però una vittoria di questo tipo ti dà quell’energia mentale che serve per proseguire al meglio. McTominay? Mi sembra un giocatore che esprime un calcio sia difensivo che offensivo, poi segna anche tanti goal, quindi complimenti. Chi ha avuto l’occhio per questo giocatore ha un merito enorme. Sembra sia arrivato dal nulla ma che abbia un carattere ed una struttura fisica importante. Complimenti al Napoli, McTominay è un giocatore decisivo. Yamal? A Berlusconi sarebbe piaciuto molto, lui si innamorava di giocatori del genere. Per chi ama il calcio Yamal è l’espressione massima di tecnica, velocità ed intelligenza calcistica. Ha la magia, è un brillante puro, rarissimo”.