Ultime notizie SSC Napoli - Lavoro differenziato e personalizzato a Castel Volturno, per Juan Jesus e David Neres che sperano nel recupero prima della fine della stagione. Il brasiliano - leggermente avanti - potrebbe rientrare fra i convocati per Parma-Napoli. Intanto i due scherzano mentre lavorano in palestra, spingendo al massimo per il rientro in campionato, a disposizione di Conte.

Ecco il video!