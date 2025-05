Sempre più turisti ai Quartieri Spagnoli: 50mila in un weekend per il murales di Maradona

Sempre più turisti a Napoli per visitare il murales di Diego Armando Maradona ai Quartieri Spagnoli. Oggi ne parla il quotidiano Il Mattino che ha intervistato gli esercenti della piazza e scoprendo che negli ultimi mesi almeno "un 20% in più" di turisti sono arrivati ai Quartieri per visitare il murales, circa 50mila persone solo nell'ultimo weekend.

Intanto ai Quartieri Spagnoli è già spuntato un nuovo murales, opera dell'artista Juan Pablo Gimenez, che raffigura Maradona accanto a Papa Francesco, ricalcando la foto di un incontro realmente avvenuto nel 2014.

I numeri raccontano che questa è ormai una location in grado di rivaleggiare con i principali siti culturali italiani. Che piaccia o meno. Colpisce, in particolare, la quantità di scolaresche in gita che si alternano in Largo Maradona, accompagnate dalle guide turistiche: arrivano dalla Sicilia, dalla Toscana e da tutta l’Italia. I turisti arrivano da ogni angolo di mondo. In tanti, ultimamente, anche in kilt dalla Scozia. Spiccano come sempre gli argentini.