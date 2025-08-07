Clamoroso: il Napoli minaccia di interrompere i negoziati! Ora il Siviglia vuole 3 milioni in più

Calciomercato Napoli, ultim'ora: il Siviglia ha rifiutato l'offerta del Napoli per Juanlu Sanchez! Non solo: adesso la squadra spagnola ha aumentato la richiesta per chiudere l'operazione.

Lo conferma il giornalista Matteo Moretto: "Il Siviglia inizialmente chiedeva 17 milioni più il 20% sulla futura rivendita. Ora invece alza le sue richieste: chiede 20 milioni di euro più il 20% su un'eventuale futura rivendita".

La stessa versione dei fatti è stata fornita dal giornalista spagnolo Maximo de la Cruz Ramìrez: "Il rifiuto dell'offerta non è stato accolto bene dal Napoli, visto che la cifra era stata già concordata. Il Siviglia aveva chiesto al Napoli 17 milioni di euro e una percentuale sulla futura rivendita, che gli è stata concessa, ma adesso chiedono 20 milioni di euro. Il Wolverhampton aspetta e spera di convincere Juanlu. Il Napoli minaccia di interrompere i negoziati".

Ulteriori informazioni sul caso Juanlu. Il rifiuto dell'offerta non è stato accolto bene, visto che era l'opzione concordata. Il #SevillaFC aveva chiesto al Napoli 17 milioni e una percentuale sulla futura rivendita, che gli è stata concessa, e ora chiede 20 milioni. Gli #Wolves aspettano di convincere Juanlu. #Napoles MINACCIA di interrompere i negoziati

