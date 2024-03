Dgebuadze a CN24: "Le ultime sull'infortunio di Kvara. Rinnovo? Lo vedremo ancora a Napoli"

Kakha Dgebuadze è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24

"Ieri Kvara ha detto che non era nulla di serio il suo infortunio, oggi farà degli esami a Napoli. La gara di sabato contro l'Atalanta è molto importante, se non dovesse esserci Khvicha sarebbe una brutta notizia per Calzona. Lo staff medico del Napoli oggi approfondirà la situazione e capiremo tutto. Spero che Kvara non salterà il match di sabato.

La qualificazione all'Europeo è un evento storico si tratta della prima volta in assoluto per la Georgia. Kvara è stato felice come quando ha vinto lo scudetto. Nessuno pensava fosse possibile vedere la nostra nazionale agli Europei. Ringrazio tutti i napoletani per aver tifato Georgia come se stesse giocando il Napoli. Lo scorso anno abbiamo gioito insieme per lo scudetto ed ora per la qualificazione.

Futuro di Kvara? Penso che alla fine della stagione ci sarà il rinnovo. Il prossimo anno vedremo Kvara ancora in azzurro. Non so di una clausola rescissoria".