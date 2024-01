De Laurentiis: "Inchiesta Le Iene? Lascia il tempo che trova, bisogna portare le prove per avere credibilità"

Tra i vari temi toccati da De Laurentiis c'è anche quello relativo all'inchiesta de Le Iene sul mondo arbitrale:

"E' un'inchiesta che lascia il tempo che trova, perchè fino a quando non hai le prove documentali non puoi fare nessun tipo di accusa. Diciamo che Le Iene fanno questo di mestiere, spettacolarizzano un pettegolezzo. Se è un pettegolezzo avranno fatto centro con l'interesse per i tanti interessati al mondo del calcio. Se, invece, non fosse un pettegolezzo poi lo devono dimostrare ed è nel loro interesse per avere una certa credibilità".