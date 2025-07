De Bruyne e la 10 di Maradona in allenamento: "Vi svelo la mia reazione quando l'ho vista!" | VIDEO

Ritiro Napoli Dimaro - Conferenza Kevin De Bruyne dal ritiro di Dimaro. Vi mostriamo un estratto interessante dalle parole del nuovo acquisto della SSC Napoli che è stato presentato alla stampa e ai tifosi ufficialmente. Kevin De Bruyne ha parlato l'altro ieri in conferenza stampa, in vista dell'inizio della sua nuova avventura col Napoli, dal ritiro di Dimaro.

Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli, in conferenza stampa, ha risposto così sulla maglia numero 10 di Maradona:

"La numero 10 che mi hanno dato in allenamento? Sono stato molto sorpreso quando l'ho visto. Posso dire che è un grande onore per me, è stato un bel gesto da parte della squadra e della società. Non penso che però questa scelta mi dia altra pressione sulle spalle, il Napoli è una squadra che già ha tanta pressione di per se. Maradona è una leggenda e ha fatto la storia al Napoli. Sono grato e orgoglioso di essere qui".