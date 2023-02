Cremonese, Giacchetta sfida la Roma: "A Napoli l'abbiamo dimostrato: non siamo qui in gita"

Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, è intervenuto ai microfoni di Mediaset nel pre-partita di Roma-Cremonese, quarto di finale di Coppa Italia allo stadio Olimpico: "Siamo qui come avversario della Roma in Coppa Italia e faremo del nostro meglio per onorare questa competizione. Per noi è già gratificante essere arrivati ai quarti di finale, ma abbiamo già dimostrato a Napoli che non siamo qui in gita, anche se giochiamo contro un avversario di valore e qualità. Alla fine vedremo il risultato".