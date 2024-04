CorSport, Salvione: "Retegui al Napoli? Ecco quando il club deciderà sull'erede di Osimhen"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista del Corriere dello Sport Pasquale Salvione, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Retegui al Napoli? Un attaccante d’area, è uno dei profili che il Napoli sta seguendo così come Jonathan David del Lille e Santiago Gimenez del Feyenoord: sono tutti profili giovani che il Napoli monitora in attesa della scelta del nuovo allenatore, sono soluzioni importanti che saranno finalizzate con l’ok di chi siederà in panchina.

Lo sfogo di Calzona? Vuole una reazione dalla squadra, ce l’aspettiamo contro la Roma perchè è questo che l’allenatore ritiene inaccettabile: sarà un match difficile nonostante le assenze per De Rossi, i giallorossi sono temibili e vanno affrontati con un altro piglio rispetto ad Empoli”